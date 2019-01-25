В Газахе 62-летнюю женщину сбил автомобиль

25 января, 2019 19:53

https://report.az/storage/news/3d65c15e8fc3e175093b8235f57b7fc9/5cd20772-6baa-4a3a-b035-5ac80f805a4a_292.jpg Газах. 25 января. REPORT.AZ/ В Газахе 62-летнюю женщину сбил автомобиль. Как сообщает западное бюро Report, при попытке перейти дорогу автомобиль сбил жительницу Газаха Ханым Аскер гызы Абдуллаеву 1957 г.р. Раненая доставлена водителем в Газахский районный центр лечения и диагностики. У нее диагностировали перелом. Состояние Х.Абдуллаевой удовлетворительное. По факту ведется расследование.

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