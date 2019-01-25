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    В Газахе 62-летнюю женщину сбил автомобиль

    Газах. 25 января. REPORT.AZ/ В Газахе 62-летнюю женщину сбил автомобиль. 

    Как сообщает западное бюро Report, при попытке перейти дорогу автомобиль сбил жительницу Газаха Ханым Аскер гызы Абдуллаеву 1957 г.р.

    Раненая доставлена водителем в Газахский районный центр лечения и диагностики. У нее диагностировали перелом. Состояние Х.Абдуллаевой удовлетворительное. 

    По факту ведется расследование. 

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