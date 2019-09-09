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В Газахе 34-летняя женщина отравилась лекарствами

В Газахе 34-летняя женщина отравилась лекарствами

В Газахе 34-летняя женщина отравилась лекарствами.

Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен в селе Джаналы.  

Выпившая лекарства женщина 1985 г.р. помещена в Газахский районный лечебно-диагностический центр. 

По факту ведется расследование. 

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