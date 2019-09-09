В Газахе 34-летняя женщина отравилась лекарствами

В Газахе 34-летняя женщина отравилась лекарствами

9 сентября, 2019 20:32

https://report.az/storage/news/cc8e90e37a990fef927eeef8d30aa891/617f8a7d-8f8c-4550-8bca-8d1080a3f005_292.jpg В Газахе 34-летняя женщина отравилась лекарствами. Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен в селе Джаналы. Выпившая лекарства женщина 1985 г.р. помещена в Газахский районный лечебно-диагностический центр. По факту ведется расследование.

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