В Газахе 34-летняя женщина отравилась лекарствами.
Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен в селе Джаналы.
Выпившая лекарства женщина 1985 г.р. помещена в Газахский районный лечебно-диагностический центр.
По факту ведется расследование.
В Газахе 34-летняя женщина отравилась лекарствами.
Как сообщает западный центр Report, инцидент отмечен в селе Джаналы.
Выпившая лекарства женщина 1985 г.р. помещена в Газахский районный лечебно-диагностический центр.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости