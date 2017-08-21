В Гарадагском районе столкнулись "КамАЗ" и легковой автомобиль, есть погибший и пострадавший

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавший.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

По информации, 19 августа в 9 часов на территории гарадагского поселка Гобустан столкнулись управляемый жителем Сальянского района Рамилем Мустафаевым автомобиль марки "КамАЗ" и легковой автомобиль "Mercedes", за рулем которого находился житель Гянджи Рамин Аббасов.

В результате ДТП погиб пассажир Р. Аббасова, житель Гейгельского района Нариман Алиев, а сам водитель госпитализирован.

Факт расследуется Главным управлением следствия и дознания МВД.