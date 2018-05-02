В Гарадагском районе столкнулись два автомобиля, 4 человека пострадали

2 мая, 2018 09:38

© Report Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе столкнулись два автомобиля. Как сообщает Report, авария произошла на территории поселка Мушвигабад. В результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека - Мухаммед Гариб оглы Гарибов 1957 г.р., Рашад Рашид оглы Гейдаров 1988 г.р., Гюнель Махир гызы Гафарова 1991 г.р. и Али Махир оглы Гафарзаде 2001 г.р. Раненые были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта. Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое. По факту ведется расследование.