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    В Гарадагском районе столкнулись два автомобиля, 4 человека пострадали

    © Report

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе столкнулись два автомобиля.

    Как сообщает Report, авария произошла на территории поселка Мушвигабад.

    В результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека - Мухаммед Гариб оглы Гарибов 1957 г.р., Рашад Рашид оглы Гейдаров 1988 г.р., Гюнель Махир гызы Гафарова 1991 г.р. и Али Махир оглы Гафарзаде 2001 г.р.

    Раненые были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта.

    Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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