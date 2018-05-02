В Гарадагском районе столкнулись два автомобиля, 4 человека пострадали

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе столкнулись два автомобиля.
Как сообщает Report, авария произошла на территории поселка Мушвигабад.
В результате столкновения двух автомобилей пострадали 4 человека - Мухаммед Гариб оглы Гарибов 1957 г.р., Рашад Рашид оглы Гейдаров 1988 г.р., Гюнель Махир гызы Гафарова 1991 г.р. и Али Махир оглы Гафарзаде 2001 г.р.
Раненые были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Сумгайыта.
Состояние двух пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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