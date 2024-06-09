В Гарадагском районе Баку один человек скончался в ДТП

В Гарадагском районе Баку один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

В Гарадагском районе Баку один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщает Report , об этом говорится в сводке Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ведомстве отметили, что на горячую линию "112" МЧС поступила информация, что в Гарадагском районе Баку после ДТП возникла необходимость в помощи спасателей. По вызову были задействованы соответствующие силы Службы спасения особого риска.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что автомобиль "Мерседес" наехал на препятствие на обочине дороге, в результате чего один человек оказался в зажатом состоянии в деформированном транспортном средстве.

Спасатели извлекли тело гражданина из автомобиля и передали по назначению, добавили в МЧС.