В Гарадагском районе Баку 27-летний мужчина умер от полученных ножевых ранений.
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Он отметил, что 9 марта около 22:00 в полицию поступило сообщение о смерти в поселке Мушвиг Гарадагского района от полученных ранений, нанесенных колюще-режущим предметом, жителя поселке Эльбруса Оруджева, 1996 года рождения.
В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что преступление было совершено жителем поселка Мехманом Мамедовым, 1987 года рождения, на почве личных отношений. М.Мамедов был задержан в ходе проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий.
Расследование по факту продолжается.