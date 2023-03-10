В Гарадагском районе Баку 27-летний мужчина умер от полученных ножевых ранений

В Гарадагском районе Баку 27-летний мужчина умер от полученных ножевых ранений.

В Гарадагском районе Баку 27-летний мужчина умер от полученных ножевых ранений.

Как передает Report , об этом сообщил начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД, полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что 9 марта около 22:00 в полицию поступило сообщение о смерти в поселке Мушвиг Гарадагского района от полученных ранений, нанесенных колюще-режущим предметом, жителя поселке Эльбруса Оруджева, 1996 года рождения.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения, что преступление было совершено жителем поселка Мехманом Мамедовым, 1987 года рождения, на почве личных отношений. М.Мамедов был задержан в ходе проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий.

Расследование по факту продолжается.