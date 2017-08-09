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    В Гарадагском районе автомобиль сбил велосипедистов: Скончался бывший член сборной Азербайджана - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

    МВД распространило информацию в связи с произошедшим© Report.az

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел распространило официальную информацию в связи со сбитыми велосипедистами.

    Как сообщает Report, в информации говорится, что 8 августа в районе 22 часов в поселке Локбатан Гарадагского района житель Баку Ниджат Гулиев, управляя автомобилем марки KIA, на проезжей части дороги сбил жителей столицы - велосипедистов Акифа Абдуллаева и Фидан Рагимову, и не справившись с управлением, врезался в автомобиль Джейхуна Бейлерова марки BMW, ехавшего в том же направлении.

    В результате ДТП А. Абдуллаев скончался на месте происшествия, а Ф. Рагимова была выписаны из больницы после оказания первой медицинской помощи.

    В Гарадагском районном управлении полиции проводится расследование.

    ***10:24

    Установлена личность велосипедиста, скончавшегося в результате аварии в Гарадагском районе Баку.

    Как сообщили Report в Федерации велоспорта Азербайджана, погибший - бывший спортсмен Федерации, бывший член сборной Азербайджана Акиф Абдуллаев.

    ***09:08

    В Гарадагском районе произошло ДТП.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на участке Бакинской кольцевой дороги в поселке Локбатан.

    Так, автомобиль марки KIA, сбив двух велосипедистов, переезжавших дорогу, врезался в BMW. В результате управлявший велосипедом мужчина примерно 25 лет погиб на месте происшествия. Другая велосипедистка 24-летняя Рагимова получила различные телесные повреждения и была доставлена в больницу.

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