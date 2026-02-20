В Гарадаге задержаны лица, повредившие историко-культурные памятники в поисках золота

В Гарадагском районе Баку задержаны лица, повредившие объекты историко-культурного наследия.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, группа лиц, действуя по предварительному сговору, незаконно проникла на территорию одного из национальных историко-художественных заповедников с целью поиска золота.

Нарушив режим охраны особо охраняемой природной территории, они проводили раскопки у подножия скал, являющихся культурными ценностями, и пытались завладеть предметами, представляющими особую материальную ценность.

В результате противоправных действий объектам культурного наследия был причинен ущерб.

Сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые: 42-летний Кямиль Омаров, 59-летний Мамедрасул Ибрагимов, 41-летний Акбар Акбаров, 50-летний Ниямеддин Алиев и 47-летний Эльшад Искендеров. Сообщается, что они также записывали свои действия на мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.