Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    В Гарадаге задержаны лица, повредившие историко-культурные памятники в поисках золота

    Происшествия
    • 20 февраля, 2026
    • 09:49
    В Гарадаге задержаны лица, повредившие историко-культурные памятники в поисках золота

    В Гарадагском районе Баку задержаны лица, повредившие объекты историко-культурного наследия.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, группа лиц, действуя по предварительному сговору, незаконно проникла на территорию одного из национальных историко-художественных заповедников с целью поиска золота.

    Нарушив режим охраны особо охраняемой природной территории, они проводили раскопки у подножия скал, являющихся культурными ценностями, и пытались завладеть предметами, представляющими особую материальную ценность.

    В результате противоправных действий объектам культурного наследия был причинен ущерб.

    Сотрудниками полиции установлены и задержаны подозреваемые: 42-летний Кямиль Омаров, 59-летний Мамедрасул Ибрагимов, 41-летний Акбар Акбаров, 50-летний Ниямеддин Алиев и 47-летний Эльшад Искендеров. Сообщается, что они также записывали свои действия на мобильные телефоны.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    МВД историко-культурное наследие исторические памятники ущерб преступность
    Qaradağda tarixi-mədəni abidələrə ziyan vuran şəxslər saxlanılıb
    Ты - Король

    Последние новости

    10:20

    В Баку проходит II Форум судей Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:19

    Такаити: Японии необходимо кардинально укрепить обороноспособность

    Другие страны
    10:10

    Золото умеренно подорожало на фоне праздников в Китае

    Финансы
    10:00

    В Японии сгорел храм, в руинах обнаружены тела трех человек

    Другие страны
    09:51

    В двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    09:49

    В Гарадаге задержаны лица, повредившие историко-культурные памятники в поисках золота

    Происшествия
    09:45

    Цена азербайджанской нефти приближается к $73

    Энергетика
    09:44

    Азербайджан опустился на одну позицию в рейтинге УЕФА

    Футбол
    09:19

    Эталонные марки нефти незначительно повысились

    Энергетика
    Лента новостей