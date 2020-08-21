В Гарадаге выявлены нарушители карантинного режима

В Гарадагском районе выявлена чайхана, нарушающая карантинный режим. В закрытом помещении посетителям, вопреки карантину, предлагался кальян.

В Гарадагском районе выявлена чайхана, нарушающая карантинный режим. В закрытом помещении посетителям, вопреки карантину, предлагался кальян.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в ходе мероприятий, осуществленных сотрудниками отдела общественной безопасности и и 10-го отделения полиции Гарадагского РУП, было установлено, что в чайхане “Park Cafe” в Локбатане посетителей обслуживали в закрытом помещении и предлагали кальян.

Были задержаны владелец заведения и 13 посетителей. В отношении нарушителей составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях.