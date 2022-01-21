В Гарадаге вспыхнул пожар в домах вынужденных переселенцев

В Гарадагском районе Баку, на территории нефункционирующего детского сада, на площади 140 кв. м (заселенной вынужденными переселенцами) сгорели прилегающие самовольные строения, состоящие из деревянных конструкций общей площадью 500 кв. м.

В Гарадагском районе Баку, на территории нефункционирующего детского сада, на площади 140 кв.м (заселенной вынужденными переселенцами) сгорели прилегающие самовольные строения, состоящие из деревянных конструкций общей площадью 500 кв. м.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

В результате оперативных мероприятий, предпринятых подразделениями пожарной охраны Государственной противопожарной службы министерства, распространение огня было предотвращено, а прилегающие здания защищены от возгорания. Пожар был потушен.