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    В Гарадаге произошла цепная авария: 1 человек погиб

    Пассажирский автобус столкнулся с легковыми автомобилями

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ На территории Гарадагского района произошла цепная авария. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), легковые автомобили марки "Daewoo" и "Mercedes" столкнулись с пассажирским автобусом. В результате автомобиль марки "Daewoo" подвергся сильной деформации.

    Тело водителя Салеха Маммедбагир оглу Шюкурова, зажатое в деформированном автомобиле, было извлечено и передано по назначению.

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