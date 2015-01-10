В Гарадаге произошла цепная авария: 1 человек погиб

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ На территории Гарадагского района произошла цепная авария. Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), легковые автомобили марки "Daewoo" и "Mercedes" столкнулись с пассажирским автобусом. В результате автомобиль марки "Daewoo" подвергся сильной деформации.

Тело водителя Салеха Маммедбагир оглу Шюкурова, зажатое в деформированном автомобиле, было извлечено и передано по назначению.