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В Гарадаге пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавший

В Гарадаге пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавший

В Гарадагском районе произошло ДТП.

Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

На территории Гарадагского района маршрутный автобус №149 с государственным регистрационным номером 99 XX 165 съехал с проезжей части на дренажную линию на обочине дороги. 

В ходе проведенного агентством первичного расследования выяснилось, что навстречу автобусу выехали два легковых автомобиля. В результате аварии пострадал 1 человек. Ведется расследование. 

В БТА опровергли распространенную в соцсетях информацию о том, что якобы произошло тяжелое ДТП в результате которого пострадали много людей. 

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