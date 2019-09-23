В Гарадаге пассажирский автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

В Гарадагском районе произошло ДТП.
Об этом Report сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
На территории Гарадагского района маршрутный автобус №149 с государственным регистрационным номером 99 XX 165 съехал с проезжей части на дренажную линию на обочине дороги.
В ходе проведенного агентством первичного расследования выяснилось, что навстречу автобусу выехали два легковых автомобиля. В результате аварии пострадал 1 человек. Ведется расследование.
В БТА опровергли распространенную в соцсетях информацию о том, что якобы произошло тяжелое ДТП в результате которого пострадали много людей.
İsmayıl NəsibliАвтор новости