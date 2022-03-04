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В Гарадаге обнаружено большое число боеприпасов

В Гарадаге обнаружено большое число боеприпасов В Гарадаге обнаружены боеприпасы.
Происшествия
4 марта 2022 г. 12:24
В Гарадаге обнаружено большое число боеприпасов

В Гарадаге обнаружены боеприпасы.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

На горячую линию "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории Гарадагского района Баку. На место происшествия незамедлительно была направлена мобильная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Сначала совместно с сотрудниками правоохранительных органов опасный участок был оцеплен, людей удалили на безопасное расстояние. В ходе осмотра местности специалисты мобильной группы выявили пригодные к бою два 125-мм снаряда БК-14М, два 125-мм снаряда ОФ-26, 1 реактивную гранату ПГ-9, три гранаты ОГ-9, один ОГ-7В и фрагменты 9 реактивных гранат ПГ-9, предназначенных для учебных стрельб, обломки гранат 33 ПГ-7 ВМ и ОГ-9.

"Боеприпасы были вывезены с территории специалистами мобильной группы Службы спасения особого риска для дальнейшего обезвреживания. В результате осмотра места происшествия и его окрестностей других опасных или подозрительных предметов не обнаружено", - сообщили в МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaradağda hərbi sursatlar aşkarlanıb

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