Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В Гарадаге обезврежен мужчина, оказавший вооруженное сопротивление полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов полиции и прокуратуры, 15 января было установлено место нахождение на территории поселка Хокмали Абшеронского района жителя города Баку, ранее судимого, 24-летнего Гасана Машадиева, который находился в розыске за убийство из огнестрельного оружия жителя города Хырдалан, ранее судимого, 26-летнего Османа Абдуллаева на территории поселка Локбатан Гарадагского района столицы. При проведении операции с целью его задержания, Г.Машадиев оказал вооруженное сопротивление сотрудникам полиции и был обезврежен.

По факту продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.