В Гарадаге "KamAZ" врезался в легковой автомобиль, а затем насмерть сбил стоявшего на обочине дороги пешехода

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Гарадаге грузовая машина марки "KamAZ" столкнулась с легковым автомобилем.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД), ДТП зарегистрировано 4 августа в районном поселке Гобустан.

По информации, житель Баку Сахавет Халидов за рулем грузового автомобиля марки "KamAZ-53212" столкнулся с управляемым Фатхи Меджидов встречным автомобилем марки "Opel". Затем, потеряв управление, он врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль "Shacman" Алима Велиева и сбил находящегося рядом жителя Сумгайыта Магомеда Аббасова.

В результате ДТП М.Аббасов скончался на месте, а С.Халилов был госпитализирован.

По факту в Главном управлении государственной дорожной полиции ведется расследование.