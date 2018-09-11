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    В Гарадаге автомобиль сбил насмерть пешехода

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе автомобиль сбил насмерть пешехода.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, инцидент произошел на улице Сальянская дорога.

    Так, 10 сентября около 7 часов на улице Сальянская дорога в Гарадагском районе житель Шемкирского района Искендер Мамедов на автомобиле марки Mercedes сбил переходившего дорогу жителя Физулинского района Махира Агаева, в результате чего пешеход скончался на месте происшествия.

    По факту в Главном следственном управлении ведется расследование.

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