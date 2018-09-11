В Гарадаге автомобиль сбил насмерть пешехода

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В Гарадагском районе автомобиль сбил насмерть пешехода.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, инцидент произошел на улице Сальянская дорога.

Так, 10 сентября около 7 часов на улице Сальянская дорога в Гарадагском районе житель Шемкирского района Искендер Мамедов на автомобиле марки Mercedes сбил переходившего дорогу жителя Физулинского района Махира Агаева, в результате чего пешеход скончался на месте происшествия.

По факту в Главном следственном управлении ведется расследование.