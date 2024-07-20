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В Гарадаге 33-летний мужчина убил свою мать и сдался полиции

В Гарадаге 33-летний мужчина убил свою мать и сдался полиции Прокуратура Гарадагского района возбудила уголовное дело в связи с умышленным убийством Айбениз Шукурзаде ее сыном.
Происшествия
20 июля 2024 г. 10:42
В Гарадаге 33-летний мужчина убил свою мать и сдался полиции

Прокуратура Гарадагского района возбудила уголовное дело в связи с умышленным убийством Айбениз Шукурзаде ее сыном.

Как сообщили Report в прокуратуре, 20 июля около 07:00 в районную прокуратуру поступила информация об убийстве женщины в поселке Умид Гарадагского района.

"Выявлены обоснованные подозрения в том, что Шукурзаде Кямран Этибар оглу (1991 г.р.) умышленно нанес смертельные ножевые ранения своей матери на почве личного конфликта", - отметили в ведомстве.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК и ведется предварительное следствие.

10:08

В Гарадаге 33-летний мужчина убил свою мать, а затем добровольно сдался полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, инцидент произошел сегодня утром в поселке Умид Гарадагского района Баку.

По информации ведомства, Шукурзаде Кямран Этибар оглу (1991 г.р.) нанес смертельные ранения своей матери Шукурзаде Айбениз Мухаммед гызы (1967 г.р.) режущим предметом.

Затем он добровольно пришел в полицию и сдался.

По факту ведется расследование.

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