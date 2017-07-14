В Ganjlik Mall избита молодая девушка

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ В известном торговом центре Баку избита молодая девушка.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Ganjlik Mall в Наримановском районе.

Так, неизвестный или неизвестные избили Нигяр Эмин гызы Мусаеву, 1993 г.р. Она с различными телесными повреждениями была помещена в Клинический медицинский центр № 1.

На территорию, где произошел инцидент были привлечены сотрудники 18-го отделения Наримановского районного управления полиции. Проводится расследование в целях выяснения личности избивших девушку лица или лиц.