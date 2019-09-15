В Гахском районе произошло ДТП, есть пострадавший - ФОТО - ВИДЕО

В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент был зафиксирован вечером на 10-м километре автодороги Гах-Гыпчак, на территории села Кешгутан.

Так, Мирджалал Керим оглы Насруллаев 1959-го года рождения, потеряв управление автомобилем марки Opel Vectra, с государственным номерным знаком 99-KX-126, перевернулся в лесной зоне. В результате водитель получил различные травмы. Пострадавший был доставлен в Гахскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.