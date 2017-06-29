В Гахе задержаны выращивающие растения наркотического свойства отец, сын и дочь - ФОТО

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Гах. 29 июня. REPORT.AZ/ В Гахе задержаны члены одной семьи, занимавшиеся выращиванием растений наркотического свойства.

Как сообщает северо-западное бюро Report, сотрудники отделения полиции Гахского района провели на территории района оперативно-розыскные мероприятия.

Было обнаружено и изъято 49 кустов конопли, выращенных агротехническим способом в лесной полосе в селе Гораган жителями балакянского села Герекли Али Рамазан оглу Умаевым 1962 г.р., его сыном Эльвином Али оглу Умаевым 1988 г.р. и дочерью Пирдас Али гызы Умаевой 1985 г.р.

Выяснилось, что Эльвин Умаев посадил коноплю на данной территории 3 месяца назад. За это время он приходил вместе с отцом в лес и ухаживал за растениями. Вчера Эльвин также привез в Гах сестру Пирдас, чтобы она помогла им с отцом. Члены семьи были задержаны сотрудниками полиции, когда те ухаживали за кустами конопли.

Отметим, что Э.Умаев был ранее судим.

По факту в отделении полиции Гахского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.