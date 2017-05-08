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    В Гахе задержаны лица, занимавшиеся выращиванием наркосодержащих растений

    У них изъяты наркотики и кастет© Report.az

    Гах. 8 мая. REPORT.AZ/ В Гахе задержаны трое мужчин, занимавшихся выращиванием наркосодержащих растений.

    Как передает северо-западное бюро Report, сотрудники отделения полиции Гахского района провели оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и сдачу следствию лиц, занимающихся выращиванием на территории района наркосодержащих растений.

    В результате, в лесной зоне на территории села Алибейли сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты выращенные жителем села Алмалы Гахского района Сулейманом Иса оглу Сулеймановым, жителями балакянского села Махамалар Исой Ислам оглу Мурадовым и Абдуллой Магомед оглу Османовым 130 кустов конопли.

    При осмотре сумки Исы Мурадова обнаружены 0,92 г, а в его кармане 7,30 г высушенной марихуаны. У Абдуллы Османова обнаружен и изъят кастет.

    Из предварительных показаний задержанных стало известно, что кусты конопли были посажены ими неделю назад.

    Отметим, что Абдулла Османов и Сулейман Сулейманов были ранее судимы.

    Все трое задержаны.

    Факт расследуется отделением полиции Гахского района. 

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