Задержаны братья, укравшие из квартиры золото на 11 тыс. манатов

Из квартиры в городе Гах были украдены золото и драгоценности в размере 11 тыс. манатов.

Из квартиры в городе Гах были украдены золото и драгоценности в размере 11 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Загатальского района, ранее четырежды судимые за кражи братья Эльхан и Сеймур Джанымовы.

Расследование установило, что украденное золото братья сбыли по низкой цене в пунктах приема золота, которое были впоследствии установлены. В месте проживания задержанных была обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства часть золота. В показаниях они признали свои деяния.

По факту в Гахской РОП заведено уголовное дело, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.