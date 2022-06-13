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Задержаны братья, укравшие из квартиры золото на 11 тыс. манатов

Задержаны братья, укравшие из квартиры золото на 11 тыс. манатов Из квартиры в городе Гах были украдены золото и драгоценности в размере 11 тыс. манатов.
Происшествия
13 июня 2022 г. 09:32
Задержаны братья, укравшие из квартиры золото на 11 тыс. манатов

Из квартиры в городе Гах были украдены золото и драгоценности в размере 11 тыс. манатов.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Загатальского района, ранее четырежды судимые за кражи братья Эльхан и Сеймур Джанымовы.

Расследование установило, что украденное золото братья сбыли по низкой цене в пунктах приема золота, которое были впоследствии установлены. В месте проживания задержанных была обнаружена и изъята в качестве вещественного доказательства часть золота. В показаниях они признали свои деяния.

По факту в Гахской РОП заведено уголовное дело, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Qaxda evdən 11 min manatlıq qızıl oğurlayan qardaşlar saxlanılıb

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