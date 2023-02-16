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В Гахе задержана пара, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков

В Гахе задержана пара, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков В ходе операции, проведенной сотрудниками Гахского РОП, задержана пара, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.
Происшествия
16 февраля 2023 г. 08:58
В Гахе задержана пара, подозреваемая в незаконном обороте наркотиков

В ходе операции, проведенной сотрудниками Гахского РОП, задержана пара, подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции были задержаны ранее неоднократно судимые по разным статьям УК Азербайджана житель района Рамазан Баладжаев и его сожительница Шукуфа Гаджиева.

При личном досмотре у женщины был обнаружен и изъят метамфетамин, а у Р. Баладжаева - героин. Во время обыска дома, в котором они проживали, также была обнаружена и изъята крупная партия героина.

Задержанные в своих показаниях заявили, что приобрели наркотики и психотропное вещество у гражданина Ирана, с которым познакомились в социальной сети.

По факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, необходимые следственные действия продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan cütlük saxlanılıb

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