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В Гахе задержан подозреваемый в убийстве сестры

В Гахе задержан подозреваемый в убийстве сестры В Гахе задержан подозреваемый в убийстве сестры.
Происшествия
5 ноября 2022 г. 09:42
В Гахе задержан подозреваемый в убийстве сестры

В Гахе задержан подозреваемый в убийстве сестры.

Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.

В Гахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) по факту обнаружения 4 ноября в районе 19 часов тела Альбины Папиашвили 2005 г.р. со следами насильственной смерти.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения, что брат покойной Жора Папиашвили 2007 г.р. нанес спящей Альбине Папиашвили многочисленные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления.

Ж.Папиашвили был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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