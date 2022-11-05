В Гахе задержан подозреваемый в убийстве сестры.
Об этом Report сообщили в Генпрокуратуре.
В Гахской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) по факту обнаружения 4 ноября в районе 19 часов тела Альбины Папиашвили 2005 г.р. со следами насильственной смерти.
В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения, что брат покойной Жора Папиашвили 2007 г.р. нанес спящей Альбине Папиашвили многочисленные ножевые ранения, после чего скрылся с места преступления.
Ж.Папиашвили был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.
Следствие по уголовному делу продолжается.