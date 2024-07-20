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В Гахе задержан наркокурьер, планировавший сбыть в Баку 8 кг наркотиков

В Гахе задержан наркокурьер, планировавший сбыть в Баку 8 кг наркотиков В Гахе задержан наркокурьер, планировавший незаконно сбыть на территории Баку 8 кг марихуаны, героина и опиума.
Происшествия
20 июля 2024 г. 10:03
В Гахе задержан наркокурьер, планировавший сбыть в Баку 8 кг наркотиков

В Гахе задержан наркокурьер, планировавший незаконно сбыть на территории Баку 8 кг марихуаны, героина и опиума.

Об этом Report сообщили в шекинском региональном отделе пресс-службы МВД.

Задержанный Фуад Гахраманов признался, что действовал по указке гражданина Ирана, представившегося именем Фаррух, с которым познакомился в соцсетях. Личность его устанавливается.

Задержанный намеревался в обмен на некоторое количество наркотиков доставить наркотические средства в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Гахраманова по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

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Версия на азербайджанском языке İran vətəndaşına narkokuryerlik etməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs olunub

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