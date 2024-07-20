В Гахе задержан наркокурьер, планировавший сбыть в Баку 8 кг наркотиков

В Гахе задержан наркокурьер, планировавший незаконно сбыть на территории Баку 8 кг марихуаны, героина и опиума.

В Гахе задержан наркокурьер, планировавший незаконно сбыть на территории Баку 8 кг марихуаны, героина и опиума.

Об этом Report сообщили в шекинском региональном отделе пресс-службы МВД.

Задержанный Фуад Гахраманов признался, что действовал по указке гражданина Ирана, представившегося именем Фаррух, с которым познакомился в соцсетях. Личность его устанавливается.

Задержанный намеревался в обмен на некоторое количество наркотиков доставить наркотические средства в Баку.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении Гахраманова по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.