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В Гахе задержан находящийся в розыске наркоторговец

В Гахе задержан находящийся в розыске наркоторговец В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками Гахского районного отделения полиции, задержан мужчина, занимавшийся незаконной продажей наркотических средств.
Происшествия
13 февраля 2022 г. 11:42
В Гахе задержан находящийся в розыске наркоторговец

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками Гахского районного отделения полиции, задержан мужчина, занимавшийся незаконной продажей наркотических средств.

Как сообщили Report в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, речь идет о находившимся в розыске с 2020 года жителе Шекинского района Сяхавете Алиеве.

Было установлено, что он прибыл из Шеки в Гах в целях осуществлять продажу наркотических средств. Задержанный признался в содеянном и отметил, что спрятал наркотическое средство под мостом, расположенном на территории села Агйазы. Сотрудники полиции провели осмотр данного места с участием С.Алиева, где было обнаружено и изъято около 0,5 кг высушенной марихуаны в полиэтиленовом пакете и в спичечных коробках.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношение задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda axtarışda olan narkotacir tutulub

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