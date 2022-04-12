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В Гахе водители оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности

В Гахе водители оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Гахского района продолжают контрольно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах.
Происшествия
12 апреля 2022 г. 21:34
В Гахе водители оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Гахского района продолжают контрольно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в ходе очередного рейда были выявлены водители, не использовавшие ремни безопасности, а также за неправильное пользования внешними световыми приборами, то есть поворотниками.

С ними проведены профилактические беседы. Водителям сообщили, что пристегивание ремней говорит не только об ответственности, но и защищает человеческую жизнь при резком торможении или каком-либо столкновении.

В ходе рейда в отношении водителей составлен административный протокол.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etməyən sürücülər cərimələnib

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