В Гахе водители оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Гахского района продолжают контрольно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах.

Сотрудники Управления государственной дорожной полиции Гахского района продолжают контрольно-профилактические мероприятия по обеспечению безопасности движения на дорогах.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, в ходе очередного рейда были выявлены водители, не использовавшие ремни безопасности, а также за неправильное пользования внешними световыми приборами, то есть поворотниками.

С ними проведены профилактические беседы. Водителям сообщили, что пристегивание ремней говорит не только об ответственности, но и защищает человеческую жизнь при резком торможении или каком-либо столкновении.

В ходе рейда в отношении водителей составлен административный протокол.