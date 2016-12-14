Гах. 14 декабря. REPORT.AZ / В Гахе в цехе по производству минеральной воды произошел пожар.

Как сообщает северо-западное бюро Report, утром в принадлежащем Джалалу Кямиль оглу Байрамову цехе по производству минеральной воды "Qax Su" начался пожар.

На место происшествия прибыли 2 пожарные машины и личный состав Государственной службы пожарной охраны Гахского района.

Пожар был локализован и пламя не распространилось на предприятие. Однако, на площади 90 кв. м сгорели часть ламбира и потолка действующего здесь офиса предприятия.

По факту ведется расследование.