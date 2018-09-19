Гах. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Гахе упавшая с лестницы девочка получила тяжелую травму.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в селе Гораган.

Местная жительница Нургюн Вусал гызы Бабазаде 2017 г.р. упала с лестницы и ударилась головой о камень.

Ребенок был помещен в Гахскую центральную районную больницу с черепно-мозговой травмой. В ходе обследований выяснилось, что камень рассек девочке лоб. В медицинском учреждении ребенку оказали необходимую помощь, однако, с учетом тяжелого состояния, Н.Бабазаде отправили в одну из столичных больниц.