 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гахе упавшая с лестницы девочка получила тяжелую травму

    Гах. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Гахе упавшая с лестницы девочка получила тяжелую травму. 

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в селе Гораган. 

    Местная жительница Нургюн Вусал гызы Бабазаде 2017 г.р. упала с лестницы и ударилась головой о камень. 

    Ребенок был помещен в Гахскую центральную районную больницу с черепно-мозговой травмой. В ходе обследований выяснилось, что камень рассек девочке лоб. В медицинском учреждении ребенку оказали необходимую помощь, однако, с учетом тяжелого состояния, Н.Бабазаде отправили в одну из столичных больниц. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi