В Гахе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть погибший - ВИДЕО

В Гахе произошло ДТП.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через территорию Гахского района отрезке автомобильной дороги Шеки-Гах.

Управляемый жителем Балакянского района Ильхамом Гардаш оглу Керимовым 1978 г.р. микроавтобус марки "Mercedes Vito" столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ". В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля, житель гахского села Эмбярчай Намик Магомед оглу Хатамов.

Никто из 8-ми находившихся в момент аварии в автобусе пассажиров не пострадал. При ДТП упал электрический столб, в результате чего подача электричества в расположенное поблизости село Эмбярчай было прекращено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электричества.

По информации, микроавтобус направлялся из Балакян в Баку. После происшествия пассажиров отправили в Баку на другом микроавтобусе.

По факту ведется расследование.