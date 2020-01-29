 Наверх

В Гахе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть погибший - ВИДЕО

В Гахе столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, есть погибший

В Гахе произошло ДТП.

Как сообщает северо-западное бюро Report, авария отмечена на пролегающем через территорию Гахского района отрезке автомобильной дороги Шеки-Гах. 

Управляемый жителем Балакянского района Ильхамом Гардаш оглу Керимовым 1978 г.р. микроавтобус марки "Mercedes Vito" столкнулся с легковым автомобилем марки "ВАЗ". В результате ДТП на месте происшествия погиб водитель легкового автомобиля, житель гахского села Эмбярчай Намик Магомед оглу Хатамов.  

Никто из 8-ми находившихся в момент аварии в автобусе пассажиров не пострадал. При ДТП упал электрический столб, в результате чего подача электричества в расположенное поблизости село Эмбярчай было прекращено. В настоящее время ведутся работы по восстановлению подачи электричества. 

По информации, микроавтобус направлялся из Балакян в Баку. После происшествия пассажиров отправили в Баку на другом микроавтобусе.  

По факту ведется расследование. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!