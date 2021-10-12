В Гахе служебный автомобиль ООН попал в ДТП, есть пострадавшие

В Гахе служебный автомобиль ООН попал в ДТП, есть пострадавшие

В Гахском районе принадлежащий азербайджанскому представительству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) автомобиль Toyota Camry попал в аварию.

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В Гахском районе принадлежащий азербайджанскому представительству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) автомобиль Toyota Camry попал в аварию. Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел вечером в центральной части города. Легковой автомобиль Toyota Camry с государственным регистрационным знаком 076-D-001 столкнулся с мотоциклом. В результате водитель мотоцикла и его пассажир - жители села Эмберчай Гахского района получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу. По факту проводится расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал