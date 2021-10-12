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В Гахе служебный автомобиль ООН попал в ДТП, есть пострадавшие

В Гахе служебный автомобиль ООН попал в ДТП, есть пострадавшие В Гахском районе принадлежащий азербайджанскому представительству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) автомобиль Toyota Camry попал в аварию.
Происшествия
12 октября 2021 г. 19:56
В Гахе служебный автомобиль ООН попал в ДТП, есть пострадавшие

В Гахском районе принадлежащий азербайджанскому представительству Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) автомобиль Toyota Camry попал в аварию.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел вечером в центральной части города.

Легковой автомобиль Toyota Camry с государственным регистрационным знаком 076-D-001 столкнулся с мотоциклом. В результате водитель мотоцикла и его пассажир - жители села Эмберчай Гахского района получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Гахскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda BMT-nin xidməti avtomobili qəzaya düşüb, xəsarət alanlar var

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