В Гахе сгорел автомобиль - ФОТО

Гах. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Гахском районе сгорел автомобиль.

Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2109" с государственным номерным знаком 16-BA-253, управляемый жителем района Бахтияром Байрамовым, внезапно загорелся на ходу.

На место происшествия были привлечены две пожарные машины и личный состав Государственной пожарной службы Гахского района.

Пожар потушен. Подкопотное пространство автомобиля не пострдало, однако салон и багажная часть полностью сгорели и пришли в непригодное состояние.

Во время пожара водитель не пострадал.

По факту ведется расследование.