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    В Гахе сгорел автомобиль - ФОТО

    По факту ведется расследование

    Гах. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Гахском районе сгорел автомобиль.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, автомобиль марки "ВАЗ-2109" с государственным номерным знаком 16-BA-253, управляемый жителем района Бахтияром Байрамовым, внезапно загорелся на ходу. 

    На место происшествия были привлечены две пожарные машины и личный состав Государственной пожарной службы Гахского района.

    Пожар потушен. Подкопотное пространство автомобиля не пострдало, однако салон и багажная часть полностью сгорели и пришли в непригодное состояние.

    Во время пожара водитель не пострадал. 

    По факту ведется расследование.

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