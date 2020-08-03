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В Гахе селевые потоки на реке Курмук унесли грузовые автомобили

В Гахе селевые потоки на реке Курмук унесли грузовые автомобили Селевые потоки в некоторых местах смыли опорные стены на реке
Происшествия
3 августа 2020 г. 13:52
В Гахе селевые потоки на реке Курмук унесли грузовые автомобили

Селевые потоки на территории Гахского района Азербайджана привели к ряду последствий.

Как сообщает северо-западное бюро Report, не прекращавшиеся со вчерашнего вечера проливные дожди привеля к селям на реке Курмук на территории Гахского района. 

Селевые потоки в некоторых местах смыли опорные стены на реке и унесли находящиеся на территории тяжелую технику и грузовой автомобиль марки "ЗИЛ". В результате обе машины пришли в непригодное состояние.

Селевые потоки прошлись над построенным в конце 17-го - начале 18-го веков мостом высотой 15 метров на реке Курмук.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKürmük çayındakı güclü sel yük avtomobillərini aparıb

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