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В Гахе проведен рейд против нарушающих правила водителей

В Гахе проведен рейд против нарушающих правила водителей Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гахского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.
Происшествия
7 марта 2022 г. 19:02
В Гахе проведен рейд против нарушающих правила водителей

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции Гахского района продолжают мероприятия, связанные с обеспечением соблюдения правил парковки и стоянки на улицах и проспектах города.

Как передает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы МВД, сотрудники дорожной полиции провели очередные просветительские беседы с водителями транспортных средств, нарушающих правила парковки и стоянки на различных улицах и проспектах, а также на автобусных остановках и пешеходных тротуарах.

В отношении 15 владельцев автомобилей, нарушивших правила несмотря на предупреждения, были составлены протоколы в административном порядке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQax polisi qaydaları pozan 15 sürücünü cərimələyib

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