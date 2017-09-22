 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гахе пропала без вести 42-летняя женщина - ФОТО

    Она вышла из дома под предлогом продать ежевику© Report.az

    Гах. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Гахском районе пропала без вести 42-летняя женщина.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, со вчерашнего для пропала без вести жительница села Гапычай Расмийя Давуд гызы Бабаева 1975 г.р.

    Обратившись с заявлением в отделение полиции Гахского района, мать пропавшей без вести женщины заявила, что вчера утром ее дочь Расмийя Бабаева вышла из дома в селе Гапычай для продажи в Гахе ежевики и больше не вернулась.

    Приметы пропавшей без вести: Рост 143 см, глаза карие. На женщине были красная блузка, брюки в черно-белую крапинку, черная резиновая обувь.

    Всех, кто располагает информацией о Р.Бабаевой, просим связаться с отделением полиции Гахского района.

    Тел: (02425) 5 23 52; Моб: 055-625-03-78.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi