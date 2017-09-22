В Гахе пропала без вести 42-летняя женщина - ФОТО

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Гах. 22 сентября. REPORT.AZ/ В Гахском районе пропала без вести 42-летняя женщина.

Как сообщает северо-западное бюро Report, со вчерашнего для пропала без вести жительница села Гапычай Расмийя Давуд гызы Бабаева 1975 г.р.

Обратившись с заявлением в отделение полиции Гахского района, мать пропавшей без вести женщины заявила, что вчера утром ее дочь Расмийя Бабаева вышла из дома в селе Гапычай для продажи в Гахе ежевики и больше не вернулась.

Приметы пропавшей без вести: Рост 143 см, глаза карие. На женщине были красная блузка, брюки в черно-белую крапинку, черная резиновая обувь.

Всех, кто располагает информацией о Р.Бабаевой, просим связаться с отделением полиции Гахского района.

Тел: (02425) 5 23 52; Моб: 055-625-03-78.