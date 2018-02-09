В Гахе произошло землетрясение - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Вюсала Рафиггызы подтвердила в заявлении Report факт землетрясения на территории Гахского района.

Она отметила, что магнитуда землетрясения составила 2.9 балла: "В Гахе зарегистрирован слабый толчок".

*** 10:07

Гах. 9 февраля.REPORT.AZ/ В Гахском районе произошло землетрясение.

Как сообщает северо-западное бюро Report, подземные толчки были зарегистрированы в 09:51 на территории района. Землетрясение ощущалось и вызвало панику среди местных жителей.