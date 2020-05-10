В Гахе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности произошедшего в Гахском районе ДТП.

Как передает северо-западное бюро Report, происшествие произошло вечером на дороге Евлах-Загатала-Грузия, проходящей через село Джалаир.

Автомобиль марки “Mercedes”, который управлял житель Балакенского района Турал Мамед оглы Эминов, 1991-го года рождения столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ-21099», управляемым жителем Загаталы Наилем Темраз оглы Дамировым, 1987-го года рождения.

В результате водитель “Mercedes”а и пассажирка автомобиля, жительница Балакенского района Интизар Сулейман гызы Эминова, 1971-го года рождения, а также водитель «ВАЗ-21099» и пассажиры – жительницы Балакенского района Хураман Гаракишиева, 1976-го года рождения и ее дочь Раиса Зейналова, 1997-го года рождения – получили ранения. Раненые госпитализированы в Гахскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

***17:41

Сильный дождь стал причиной дорожно-транспортного происшествия в Гахском районе.

Как передает северо-западное бюро Report, инцидент произошел вечером на дороге Евлах-Загатала-Грузия, проходящей через село Джалаир.

В результате столкновения автомобилей марок "Mercedes" и "VAZ" пострадали три человека.

Раненые с различными телесными повреждениями доставлены в Гахскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.