В Гахе произошла авария со смертельным исходом

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ В Гахском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана, авария была зарегистрирована 4 августа на территории села Лякит. Житель Гахского района Махмуд Махмудов на автомобиле марки "ВАЗ-2106" потерял управление, в результате чего автомобиль перевернулся.

Водитель М.Махмудов скончался на месте.

По факту ведется расследование в Гахском районном отделении полиции.