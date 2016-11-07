В Гахе предпринимаются предупредительные меры в реках, которые могут выйти из берегов - ФОТО

Гах. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Предотвращен риск наводнения, возникший в результате повышения уровня проходящей через Гахский район реки Кюрмюк".

Как сообщает северо-западное бюро Report, проводятся необходимые работы для предотвращения опасности.

Водность горных рек возросла в октябре в результате интенсивных дождей и снега, выпавшего в населенные пункты и горные вершины Большого Кавказа.

По словам главного инженера гахского Управления оросительных систем Назира Мустафаева, возникла опасность выхода реки из берегов и затопления села Ибахлы: "Однако причин для беспокойства нет. Расстояние между плотинами закрепляется каменно-бетонными плитами. Весной и в начале осени вдоль реки на протяжении сотен метров были установлены и капитально отремонтированы плотины. Кроме того, в этом году каменно-бетонные и железобетонные плотины были установлены вдоль реки Кюрмюк в Агчай, Илису и Гахе. В 2017 году предусматривается установка плотин вдоль берега на отрезке в 900 метров".