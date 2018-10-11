В Гахе пожилой мужчина пытался покончить с собой два раза за день

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Житель Газа в течение дня два раза пытался совершить суицид.

Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, житель села Зяям, 1960-го года рождения, Нуриев Овод Абдурахман оглы был доставлен в Гахскую центральную районную больницу. По словам врачей, мужчина выпил уксусную кислоту с целью совершить самоубийство. Состояние гражданина оценивается как среднетяжелое.

9 октября, О.Нуриев также совершил попытку суицида. Мужчина нанес порезы в области кисти. После оказание медицинской помощи, он был отпущен домой.

Ведется расследование.