В Гахе ученик 8-го класса покончил с собой по неосторожности - ОБНОВЛЕНО

Гах. 26 августа. REPORT.AZ/ Стало известно, что в Гахском районе 13-летний мальчик покончил с собой по неосторожности.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили жители села Амбарчай. По их словам, ученик 8-го класса Сулейман Гусейн оглу Шалиев реши пошутить над своей сестрой, ученицей 3-го класса, со словами "вот как повесился Эльман", показав, как 8 дней назад в селе повесился 28-лений мужчина по имени Эльман. В это время веревка обвязалась вокруг его шеи и удушила мальчика.

Отметим, что 18 августа в селе Амбарчай во вспомогательной пристройке во дворе своего дома повесился 28-летний Эльман Джамалов.

***16:08

В Гахском районе покончил с собой 13-летний мальчик.

Как передает северо-западное бюро Report, житель села Амбарчай 13-летний Сулейман Гусейн оглу Шалиев покончил с собой, повесившись на дереве.

На место происшествия вызвана скорая помощь, врачи подтвердили смерть ученика 8-го класса С.Шалиева.

По факту Гахской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело.