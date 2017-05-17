В Гахе 79-летний мужчина покончил с собой

Гах. 17 мая. REPORT.AZ / В Гахском районе 79-летний мужчина покончил с собой.

Как сообщает северо-западное бюро Report, житель села Чинарлы 1938 г.р. Назирмагомед Мехти огду Абдуллаев повесился в стойле во дворе дома, где проживал.

В момент суицида мужчина был дома один. Через некоторое время его тело была обнаружено близкими.

По словам членов семьи, в последнее время Н.Абдуллаев болел и перенес операцию. По этой причине он неоднократно пытался покончить с собой, однако каждый раз близкие предотвращали попытку суицида.

Факт расследуется Гахской районной прокуратурой.