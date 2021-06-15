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В Гахе подросток совершил ДТП, есть погибший и раненые

В Гахе подросток совершил ДТП, есть погибший и раненые В Гахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
15 июня 2021 г. 22:40
В Гахе подросток совершил ДТП, есть погибший и раненые

В Гахском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел вечером на трассе Гораган-Гах-Загатала, проходящей через село Лякит.

Так, автомобиль "Daewoo" с государственным знаком 10-KE-722, которым управлял житель села Лякит Джафар Шамиль оглы Джафаров, 2004 года рождения столкнулся с микроавтобусом "Mercedes Vito" с государственным знаком 99-VX-849, двигавшимся в направлении Балакенского района.

В результате ДТП, погиб 17-летний выпускник одной из школ Дж.Джафаров.

Еще семь человек получили серьезные травмы, которые были доставлены в Гахскую центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQaxda 17 yaşlı məzunun idarə etdiyi avtomobil mikroavtobusla toqquşub, ölən və yaralılar var

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