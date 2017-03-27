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    В Гахе перевернулся автомобиль, один человек погиб, еще один ранен - ВИДЕО

    По факту ведется расследование© Report.az

    Гах. 27 марта. REPORT.AZ/ В Гахе произошло ДТП с летальным исходом.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, авария произошла сегодня вечером на 98 км магистральной дороги Евлах – Закатала – Грузия, пролегающем через село Гарабалдыр.

    Так, передвигавшийся в направлении Закатальского района Иса Джаваншир оглу Сафаров 1969 г.р., потеряв управление за рулем автомобиля марки "Mercedes" с государственным регистрационным номером 90-ZX-339, съехал с дороги, в результате чего автомобиль перевернулся несколько раз. От полученных травм находившаяся в машине жительница гахского села Зарна Эльнара Эльмир гызы Абдурахманова 1994 г.р. скончалась на месте ДТП. Получивший травмы различной степени тяжести водитель доставлен в Гахскую центральную районную больницу. В больнице сообщили, что его состояние удовлетворительное.

    По факту ведется расследование. 

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