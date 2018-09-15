В Гахе пастух разбился насмерть, упав с горы

Гах. 15 сентября. REPORT.AZ/ В Гахе пастух, упав с горы, скончался на месте от полученных травм.

Как сообщает Report, несчастный случай произошел на участке горной цепи Большого Кавказа, пролегающем близ села Илису.

Усилиями горноспасательного отряда Специальной спасательной службы МЧС Азербайджана труп жителя Гаха Радига Эльдар оглу Аскерова удалось извлечь и погрузить на вертолет "MИ-17".

Сообщается, что вчера Р.Аскеров был в Илису. Изрядно выпив там, он упал с горы на обратном пути.

По факту ведется расследование.