В Гахе пассажирский микроавтобус столкнулся с "Камазом", есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

Гах. 29 июня. REPORT.AZ/ Один из пострадавших в результате тяжелого ДТП в Гахском районе скончался в больнице.
Как сообщает Report, число погибших во время происшествия достигло 2 человек, число раненых - 9 человек.
Расследование по факту продолжается.
*** 11:16
Гах. 29 июня. REPORT.AZ/ В Гахском районе пассажирский автобус попал в аварию, есть погибшие и раненые.
Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на части магистрали Евлах-Загатала-Грузия, проходящей по территории села Байдарлы Гахского района.
Микроавтобус марки "Мерседес", осуществляющий рейсы по маршруту Алиабад-Мингячевир, столкнулся с "Камазом". По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, 3 ранены.
В настоящее время на месте происшествия находятся правоохранительные органы.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook