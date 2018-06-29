 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гахе пассажирский микроавтобус столкнулся с "Камазом", есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

    © Report

    Гах. 29 июня. REPORT.AZ/ Один из пострадавших в результате тяжелого ДТП в Гахском районе скончался в больнице.

    Как сообщает Report, число погибших во время происшествия достигло 2 человек, число раненых - 9 человек.

    Расследование по факту продолжается.

    *** 11:16

    Гах. 29 июня. REPORT.AZ/ В Гахском районе пассажирский автобус попал в аварию, есть погибшие и раненые.

    Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на части магистрали Евлах-Загатала-Грузия, проходящей по территории села Байдарлы Гахского района.

    Микроавтобус марки "Мерседес", осуществляющий рейсы по маршруту Алиабад-Мингячевир, столкнулся с "Камазом". По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, 3 ранены.

    В настоящее время на месте происшествия находятся правоохранительные органы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi