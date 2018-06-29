В Гахе пассажирский микроавтобус столкнулся с "Камазом", есть погибшие - ОБНОВЛЕНО

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Гах. 29 июня. REPORT.AZ/ Один из пострадавших в результате тяжелого ДТП в Гахском районе скончался в больнице.

Как сообщает Report, число погибших во время происшествия достигло 2 человек, число раненых - 9 человек.

Расследование по факту продолжается.

*** 11:16

Гах. 29 июня. REPORT.AZ/ В Гахском районе пассажирский автобус попал в аварию, есть погибшие и раненые.

Как сообщает северо-западное бюро Report, инцидент произошел на части магистрали Евлах-Загатала-Грузия, проходящей по территории села Байдарлы Гахского района.

Микроавтобус марки "Мерседес", осуществляющий рейсы по маршруту Алиабад-Мингячевир, столкнулся с "Камазом". По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, 3 ранены.

В настоящее время на месте происшествия находятся правоохранительные органы.