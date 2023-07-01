В Гахе отметили 105-летие создания Азербайджанской полиции

В Гахе отметили 105-летие создания Азербайджанской полиции. Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в мероприятии приняли участие личный состав районного отдела полиции, руководство района, сотрудники правоохранительн

В Гахе отметили 105-летие создания Азербайджанской полиции.



Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД, в мероприятии приняли участие личный состав районного отдела полиции, руководство района, сотрудники правоохранительных органов и ветераны.

Сначала участники посетили памятник великому лидеру Гейдару Алиеву, установленный на территории города, а затем могилы шехидов, сражавшихся за территориальную целостность страны, и возложили к ним цветы.

На мероприятии группе отличившихся сотрудников полиции были вручены почетные грамоты и другие награды, а ветеранам полиции - подарки.