В Гахе музыкант пропал без вести

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Гах. 3 июля. REPORT.AZ/ В Гахе пропал без вести 40-летний мужчина.

Как сообщает северо-западное бюро Report, обратившись 2 июля этого года в отделение полиции Гахского района, проживающая в доме №5 по улице М.Гянджеви города Гах Айнура Вахид гызы Кязымова заявила, что вечером 22 июня 2017 года ее супруг, 40-летний Рашад Вагиф оглу Джафаров вышел из дома и больше не вернулся.

Приметы Р.Джафарова: Рост 178 см, глаза карие, черные, короткие волосы. На нем были черные брюки, белая рубашка, красный галстук, синий пиджак, коричневые туфли. Р.Джафаров является клавишником. По словам супруги, 22 июня мужчина вышел из дома для покупки синтезатора в Баку.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о Р.Джафарове, просим связаться с отделением полиции Гахского района.

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